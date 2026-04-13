Жителя Москвы будут судить за пособничество телефонным мошенникам
15:16 13.04.2026
Жителя Москвы будут судить за пособничество телефонным мошенникам

В Подмосковье будут судить москвича, активировавшего 85 номеров для мошенников

Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хищении у граждан более 73 миллионов рублей в отношении москвича, активировавшего 85 номеров для телефонных мошенников, направлено в суд, сообщает прокуратура Подмосковья.
По версии следствия, с апреля по июнь 2024 года 20-летний житель Москвы увидел в интернете предложение о заработке по активации SIM-карт и вступил в преступную группу. Он активировал более 85 абонентских номеров, которые затем использовались организаторами для мошеннических действий через мессенджеры. В результате пострадали 27 человек, общий ущерб превысил 73 миллиона рублей.
"Уголовное дело направлено в Истринский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в официальном канале надзорного органа на платформе Max.
Мужчина обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".
В прокуратуре отметили, что в отношении иных участников группы уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваРоссияИстринский городской суд
 
 
