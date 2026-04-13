Мошенники обманули подростка на деньги и подожгли его квартиру в Москве - РИА Новости, 13.04.2026
13:37 13.04.2026
Мошенники обманули подростка на деньги и подожгли его квартиру в Москве

Мошенники обманули подростка на 3 млн руб и подожгли его квартиру в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мошенники под видом правоохранителей заставили 17-летнего подростка оставить ключи от дома в подъезде и похитили из сейфа его родителей наличные и коллекцию монет на 3 миллиона рублей в Москве, после чего подожгли квартиру, задержаны курьеры аферистов, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию обратился москвич и сообщил, что его 17-летний сын стал жертвой телефонных аферистов. Общий ущерб составил более 3 миллионов рублей.
Установлено, что мошенники связались с подростком и получили он него код из сообщения. Спустя неделю они позвонили под видом работников силовых структур, заявили, что личные данные подростка попали в руки преступников, и, угрожая уголовной ответственностью, потребовали оказывать содействие и задекларировать имущество в доме. Аферистами подросток сообщил, что в квартире есть сейф, но сам открыть его он не может. Затем оставил ключи от квартиры в подъезде и покинул дом.
"Приехавший злоумышленник проник в квартиру, где с помощью инструмента вскрыл хранилище, забрал из него наличные деньги в иностранной валюте, а также коллекцию различных серебряных монет, после чего скрылся. За ним в помещение зашел второй направленный аферистами гражданин и по указанию кураторов поджег квартиру", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар. Пострадавших в результате происшествия нет.
В течение трех часов полицейские задержали подозреваемых - ими оказались двое москвичей. Похищенные монеты один из них продал в ломбарде и вместе с наличными конвертировал в криптовалюту, после чего отправил кураторам.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража". Один фигурант отправлен под домашний арест, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
"После заключения пожарно-технической экспертизы будет принято дополнительное процессуальное решение. Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых, соучастники и организаторы преступления", - заключили в ведомстве.
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
