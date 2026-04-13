МИД выразил надежду на содействие Мексики в ситуации с 17-летней россиянкой

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на сотрудничество с властями Мексики для возвращения на родину несовершеннолетней россиянки.
"Рассчитываем на сотрудничество с мексиканской стороной, основываясь на понимании ею дипломатических и правоохранительных обстоятельств происходящего, а также на заинтересованности в соблюдении прав человека, чему в Мексике, согласно официальным заявлениям, уделяют повышенное внимание", - следует из ее комментария, опубликованного на сайте российского дипведомства.
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров рассказал РИА Новости, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку РФ, которую удерживают в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей, и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 года.
По словам дипломата, 17-летняя россиянка находится в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство РФ занимается ее делом с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения. Как сообщали мексиканские СМИ, девушка с 2023 года проживала в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года она была обнаружена в Тихуане и передана под опеку государственных органов.