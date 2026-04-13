В Москве возбудили дело после смерти пациентки салона красоты

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о незаконной медицинской деятельности, повлекшей по неосторожности смерть человека, возбуждено после гибели пациентки, пришедшей на пластику рук в салон красоты в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ.

Ранее в прокуратуре Москвы рассказали, что пациентка 1987 года рождения погибла после инъекции обезболивающего в частной клинике на Краснопролетарской улице. По данным ведомства, женщина, проводившая процедуру, арендовала в помещении кабинет и не имела соответствующей лицензии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 235 УК РФ (незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в официальном канале ГСУ СК Москвы на платформе Max

По данным следствия, фигурантка 12 апреля в помещении салона красоты на Краснопролетарской улице провела пластическую операцию по брахиопластике. Это привело к резкому ухудшению состояния здоровья пациентки, она скончалась на месте происшествия.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей, в том числе сотрудников салона красоты. Работа по установлению причин и условий, приведших к смерти пациентки, продолжается.

"Следователями столичного СК в рамках расследования уголовного дела проводится обыск, изымается служебная и медицинская документация. В ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение московского ведомства для проведения следственных действий", - отметили в ведомстве.