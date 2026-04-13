Москвичам продолжит сниться трава у дома в апреле, заявила синоптик

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москвичам в апреле продолжит лишь "сниться трава у дома", как в песне, так как озеленение в столицу придет нескоро, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Это вполне нормальный и хороший месяц в году. И то, что сейчас происходит с погодой, укладывается в рамки климата и очень сильно от средних значений не отличается. Ведь именно весной осуществляется перестройка атмосферных процессов, просто эти изменения нужно пережить", - добавила Макарова.