Москвичам продолжит сниться трава у дома в апреле, заявила синоптик

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москвичам в апреле продолжит лишь "сниться трава у дома", как в песне, так как озеленение в столицу придет нескоро, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Безусловно, несмотря на кратковременные дожди и грязь за окном, "снится нам трава, трава, у дома", как в песне, но озеленение придет в Москву нескоро, несмотря на потепление, которое начинается в апреле с этих выходных", - рассказала синоптик.
По словам Макаровой, апрель - самый переменчивый месяц в году. Во втором месяце весны могут быть и периоды теплой погоды, и, возможно, возвраты холодов, поэтому на апрель не стоит возлагать завышенных ожиданий.
"Это вполне нормальный и хороший месяц в году. И то, что сейчас происходит с погодой, укладывается в рамки климата и очень сильно от средних значений не отличается. Ведь именно весной осуществляется перестройка атмосферных процессов, просто эти изменения нужно пережить", - добавила Макарова.
Как подытожила эксперт, все климатические перемены в любом случае заканчиваются и Москва дождется зеленой травы.