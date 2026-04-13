МЧС предупредило о тумане в Москве

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Туман с видимостью 100-500 метров ожидается в Москве в ближайшие часы и сохранится до 09.00 мск понедельника, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением до 09.00 мск 13 апреля местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений), а также не оставлять детей без присмотра.