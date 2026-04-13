Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило о тумане в Москве - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:44 13.04.2026
МЧС предупредило о тумане в Москве

МЧС: в Москве в ближайшие часы ожидается туман с видимостью 100 500 метров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОсвещение здания в Москве
Освещение здания в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Освещение здания в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Туман с видимостью 100-500 метров ожидается в Москве в ближайшие часы и сохранится до 09.00 мск понедельника, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие один-два часа с сохранением до 09.00 мск 13 апреля местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений), а также не оставлять детей без присмотра.
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала