МЧС предупредило о тумане в Москве

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Туман с видимостью 100-500 метров ожидается в Москве в ближайшие часы и сохранится до 09.00 мск понедельника, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве рекомендовали водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений), а также не оставлять детей без присмотра.