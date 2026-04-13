Москалькова: доклады ООН ограниченно освещают нарушения со стороны ВСУ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что доклады Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ограниченно освещают нарушения прав человека во стороны ВСУ.

"Вызывает беспокойство ограниченное освещение нарушений прав человека со стороны вооруженных украинских формирований в отчетных докладах УВКПЧ, что не отражает полноту предоставленных с нашей стороны сведений", - написала она.