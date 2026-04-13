Москалькова: доклады ООН ограниченно освещают нарушения со стороны ВСУ

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что доклады Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ограниченно освещают нарушения прав человека во стороны ВСУ.
Москалькова в своем канале на платформе Мax сообщила, что по видео-конференц-связи провела рабочую встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.
"Вызывает беспокойство ограниченное освещение нарушений прав человека со стороны вооруженных украинских формирований в отчетных докладах УВКПЧ, что не отражает полноту предоставленных с нашей стороны сведений", - написала она.