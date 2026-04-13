Эксперт перечислил фразы, указывающие на общение с мошенником

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Анализ обращений в банки и правоохранительные органы позволил определить пять фраз, которые с высокой долей вероятности указывают на мошенничество, рассказал эксперт в области информационной безопасности компании "Стахановец" Артем Жадеев.

Как сообщил эксперт в комментарии "Газета.ru", одной из таких фраз является "Ваш аккаунт на "Госуслугах" взломан, сейчас придет код, продиктуйте его". Сотрудники государственных структур никогда не запрашивают коды подтверждения, если собеседник их просит, он пытается получить доступ к учетной записи.

По словам Жадеева, фраза "Зафиксирована попытка оформления кредита, переведите деньги на безопасный счет" также используется мошенниками. Термин "безопасный счет" используют только злоумышленники, чтобы человек добровольно перевел им средства.

Подчеркивается, что слова "Успейте открыть инвестиционный счет сегодня, доход гарантирован" тоже могут указывать на мошенников. Гарантия дохода на бирже невозможна, а обещание гарантированной прибыли - признак того, что деньги предлагают вложить в фальшивую платформу, отметил Жадеев.

Эксперт добавил, что фраза "С вашего счета финансируются запрещенные организации, для разбирательства соединяю с ФСБ " используется мошенниками. Сотрудники ФСБ и МВД не решают финансовые вопросы по телефону и не подключают к разговору третьих лиц.