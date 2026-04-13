Россиян предупредили о всплеске мошенничества с проверками утечек газа

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам с проверками "утечек газа", рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Эксперты напомнили, что апрель — время плановых проверок газового оборудования и систем противопожарной безопасности после зимы.

"Мошенники в униформе и с поддельными удостоверениями ходят по квартирам. Они сообщают об "утечке газа" или "несоответствии нормам", после чего требуют срочной замены оборудования (датчиков, кранов) по завышенным ценам с оплатой наличными "на месте" или переводом на карту "сменщика", - рассказали в пресс-службе.

Целевой группой такой схемы являются жители многоквартирных домов, особенно пожилые.

В "Мошеловке" напоминают, что реальные службы никогда не продают оборудование с рук и не требуют оплаты на месте, все услуги оплачиваются через квитанции или официальный сайт.