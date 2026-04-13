07:55 13.04.2026
Окружение Моргенштерна* оценило возможность его возвращения в Россию

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* сам объявит о возвращении в Россию, если примет такое решение, рассказали РИА Новости в окружении музыканта.
"О планах возвращения в Россию он объявит сам, когда и если примет такое решение", - заявил собеседник агентства.
Адвокат музыканта Ильдар Исламов сообщил РИА Новости, что музыкант не признаёт свою вину. Защита настаивает на оправдательном приговоре, указывая на то, что единственное доказательство обвинения - акт осмотра интернет-ресурса. При этом, со слов адвоката, не конкретизировано, за какие именно публикации в отношении музыканта было возбуждено уголовное дело.
В России в отношении музыканта сейчас рассматривается уголовное дело о нарушении закона об иноагентах. По данным следствия, Моргенштерн* дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, и несмотря на это, продолжил распространять в соцсетях сообщения и материалы без соответствующих указаний.
Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года. Музыкант, судя по его соцсетям, уже несколько лет живет за пределами России.
* Признан в России иноагентом.
ШоубизРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)*
 
 
