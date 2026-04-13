В Молдавии оппозиция обвинила власти в демонтаже прав русскоязычных

КИШИНЕВ, 13 апр — РИА Новости. Решение правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) отказаться от перевода законопроектов на русский язык нарушает права граждан и является прямым политическим сигналом для Гагаузии и других регионов о том, что их мнение больше не имеет значения, заявила экс-депутат парламента от политблока "Победа" Марина Таубер.

Ранее депутат от ПДС Игорь Талмазан сообщил журналистам, что в парламенте Молдавии зарегистрирован новый регламент работы законодательного собрания, который предусматривает отказ от перевода законопроектов на русский язык. По словам парламентария, эта мера позволит сократить нагрузку на переводчиков в парламенте и ускорить публикацию принятых документов.

"ПДС решила отказаться переводить законопроекты на русский язык. Официальное объяснение - не хватает времени у переводчиков. Но дело не только в "оптимизации". Под ударом оказались базовые права наших граждан, которые говорят и думают на русском языке и депутатов, которые представляют их интересы. Это явный политический сигнал регионам, где люди традиционно говорят по-русски, - Гагаузии , Тараклии, Бельцам, Приднестровью. О том, что их мнение и участие в жизни страны больше не имеют значения", - написала Таубер в своем Telegram-канале

Она добавила, что подобные действия сужают круг людей, понимающих суть происходящих в стране законодательных процессов, и фактически лишают их права на полноценное участие в жизни государства.

"Логика ПДС проста: чем меньше людей поймут, что происходит, тем меньше вопросов зададут", - подчеркнула Таубер.

В Гагаузской автономии на юге Молдавии русский язык, наряду с гагаузским и молдавским, имеет статус официального. Ранее власти автономии неоднократно выступали в защиту прав русскоязычного населения на фоне политики центрального правительства по ограничению использования русского языка в официальном документообороте и образовании.

Русский язык традиционно используется в Молдавии как язык межнационального общения, однако с 2018 года и после решения Конституционного суда в 2021 году его особый статус неоднократно становился предметом споров. Суд признал закон о восстановлении особого положения русского языка неконституционным, при этом подтвердил право жителей получать образование и официальную информацию на русском в пределах действующих норм.

В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране. Однако в прошлом году прозападная ПДС выступила с законодательной инициативой о закрытии в Молдавии Российского центра науки и культуры.