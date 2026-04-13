В Тюмени в лесополосе нашли сумку с телом младенца
13:34 13.04.2026
В Тюмени в лесополосе нашли сумку с телом младенца

В Тюмени возбудили дело об убийстве после обнаружения тела младенца в лесополосе

Автомобиль Следственного комитета России
ТЮМЕНЬ, 13 апр – РИА Новости. Дело об убийстве матерью младенца возбудили в Тюмени после того, как в лесополосе местные жители нашли сумку с телом новорожденного, сообщает СУСК по Тюменской области.
По версии следствия, днем 12 апреля в лесополосе, расположенной вблизи одного из жилых домов по улице Игримской в Тюмени, местные жителями обнаружили сумку, в которой находилось тело младенца.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери младенца, а также обстоятельств и причин произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Тюменской области организовала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
