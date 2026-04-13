Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили возможность отправки миротворцев ООН на АЭС "Бушер"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 13.04.2026 (обновлено: 07:01 13.04.2026)
В МИД оценили возможность отправки миротворцев ООН на АЭС "Бушер"

Логвинов: отправка миротворцев ООН на АЭС «Бушер» зависит от готовности Тегерана

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отправка миротворцев ООН для обеспечения безопасности АЭС "Бушер" будет зависеть от готовности Тегерана принять такую миссию, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Что касается возможного направления миротворцев для обеспечения безопасности АЭС "Бушер", то это будет зависеть от готовности Тегерана принять такую миссию", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
"Согласие принимающей стороны - главнейшее условие ооновского миротворчества", - добавил он.
В миреТегеран (город)РоссияКирилл ЛогвиновБушерская АЭСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала