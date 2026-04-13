В МИД оценили возможность отправки миротворцев ООН на АЭС "Бушер"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Отправка миротворцев ООН для обеспечения безопасности АЭС "Бушер" будет зависеть от готовности Тегерана принять такую миссию, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Что касается возможного направления миротворцев для обеспечения безопасности АЭС "Бушер", то это будет зависеть от готовности Тегерана принять такую миссию", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
"Согласие принимающей стороны - главнейшее условие ооновского миротворчества", - добавил он.