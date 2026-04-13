МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Украина в период пасхального перемирия доказала, что все слова Владимира Зеленского "зеркально" соблюдать режим прекращения огня являются пустышкой, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.