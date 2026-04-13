Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 13.04.2026
Патрушев рассказал, где находят украинские мины

Патрушев: украинские мины все чаще находят у берегов Турции, Болгарии и Румынии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГрузовые корабли в Черном море
Грузовые корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Грузовые корабли в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дрейфующие украинские мины все чаще обнаруживаются в непосредственной близости от берегов Турции, Болгарии и Румынии, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности на черноморском направлении, отметил Патрушев в интервью "Российской газете".
"Дрейфующие украинские мины, сорванные штормом из портов Одессы и Николаева, всё чаще обнаруживаются в непосредственной близости от берегов Турции, Болгарии и Румынии. В начале апреля местные жители совершенно случайно заметили мину в 60 метрах от пляжа в Турции", - сказал он.
Корабли в бухте - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Патрушев допустил сопровождение торговых судов кораблями ВМФ
18 марта, 17:06
 
В миреТурцияБолгарияРумынияНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала