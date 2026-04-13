Патрушев рассказал, где находят украинские мины

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Дрейфующие украинские мины все чаще обнаруживаются в непосредственной близости от берегов Турции, Болгарии и Румынии, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

"Дрейфующие украинские мины, сорванные штормом из портов Одессы и Николаева, всё чаще обнаруживаются в непосредственной близости от берегов Турции, Болгарии и Румынии. В начале апреля местные жители совершенно случайно заметили мину в 60 метрах от пляжа в Турции", - сказал он.