В Минобороны назвали количество нарушений ВСУ пасхального перемирия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Зафиксировано 6558 нарушений режима пасхального перемирия со стороны ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей Российской Федерации. Всего зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия", - говорится в сводке военного ведомства.
Как информировал ранее Кремль, перемирие действовало с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.