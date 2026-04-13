Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны назвали количество нарушений ВСУ пасхального перемирия - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 13.04.2026 (обновлено: 12:28 13.04.2026)
В Минобороны назвали количество нарушений ВСУ пасхального перемирия

Минобороны: зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Военнослужащие 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Север" во время пасхального молебна в Курской области
Военнослужащие 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Север" во время пасхального молебна в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Зафиксировано 6558 нарушений режима пасхального перемирия со стороны ВСУ, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей Российской Федерации. Всего зафиксировано 6558 нарушений режима перемирия", - говорится в сводке военного ведомства.
Как информировал ранее Кремль, перемирие действовало с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Объявленное Путиным пасхальное перемирие закончилось
Вчера, 00:04
 
РоссияВ миреКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала