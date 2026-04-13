МИД назвал учреждение новой миссии ООН на Ближнем Востоке маловероятным

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Учреждение новой миротворческой миссии на Ближнем Востоке в текущих условиях представляется маловероятным, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Что касается учреждения новой миротворческой миссии на Ближнем Востоке, то, как представляется, в текущих критических условиях это маловероятно", - сказал Логвинов.
"Однако принципиальные условия для развертывания ооновского контингента остаются неизменными – согласие принимающей стороны и авторизация СБ ООН", - добавил дипломат.
Временные силы ООН в южном Ливане ранее сообщили, что ситуация в стране резко ухудшилась на фоне эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и Израилем. В UNIFIL сообщили, что миротворцы ООН продолжают работу в районах операций на юге Ливана и вдоль "голубой линии": фиксируют нарушения, поддерживают связь со сторонами конфликта, а там, где возможно, содействуют доставке гуманитарной помощи и защите гражданских лиц.
