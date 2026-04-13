Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 13.04.2026 (обновлено: 16:11 13.04.2026)
МИД назвал учреждение новой миссии ООН на Ближнем Востоке маловероятным

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Учреждение новой миротворческой миссии на Ближнем Востоке в текущих условиях представляется маловероятным, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"Что касается учреждения новой миротворческой миссии на Ближнем Востоке, то, как представляется, в текущих критических условиях это маловероятно", - сказал Логвинов.
По его словам, также необходимо учитывать, что бюджет Всемирной организации сокращается на фоне известной позиции США и текущей комплексной реформенной инициативы "ООН-80", которая призвана провести обзор и оптимизировать имеющиеся структуры и мандаты.
"Однако принципиальные условия для развертывания ооновского контингента остаются неизменными – согласие принимающей стороны и авторизация СБ ООН", - добавил дипломат.
Временные силы ООН в южном Ливане ранее сообщили, что ситуация в стране резко ухудшилась на фоне эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и Израилем. В UNIFIL сообщили, что миротворцы ООН продолжают работу в районах операций на юге Ливана и вдоль "голубой линии": фиксируют нарушения, поддерживают связь со сторонами конфликта, а там, где возможно, содействуют доставке гуманитарной помощи и защите гражданских лиц.
РоссияООНБлижний ВостокЛиванКирилл ЛогвиновХезболлаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала