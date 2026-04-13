МИД не исключил экстренное сворачивание присутствия ООН в Ливане

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Нельзя исключать экстренного сворачивания присутствия ООН в Ливане на фоне эскалации в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организация МИД РФ Кирилл Логвинов.

Организация миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) 29 марта заявляла о гибели индонезийского миротворца в результате попадания снаряда по одной из позиций. Позже миссия сообщила, что еще два миротворца погибли в результате атаки на их патрульную машину в районе Бани-Хайян.