МИД не исключил экстренное сворачивание присутствия ООН в Ливане

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Нельзя исключать экстренного сворачивания присутствия ООН в Ливане на фоне эскалации в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организация МИД РФ Кирилл Логвинов.
Временные силы ООН в южном Ливане ранее сообщили, что ситуация в стране резко ухудшилась на фоне эскалации вооруженного противостояния между "Хезболлах" и Израилем. В UNIFIL сообщили, что миротворцы ООН продолжают работу в районах операций на юге Ливана и вдоль "голубой линии": фиксируют нарушения, поддерживают связь со сторонами конфликта, а там, где возможно, содействуют доставке гуманитарной помощи и защите гражданских лиц.
«
"Несмотря на то, что поэтапное сворачивание Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) и вывод контингентов предусмотрены только в 2027 году, реальная ситуация "на земле", которая характеризуется крайней напряжённостью и развивается по эскалационному сценарию, подсказывает, что нельзя исключать экстренного сворачивания ооновского присутствия", - сказал РИА Новости Логвинов.
Организация миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) 29 марта заявляла о гибели индонезийского миротворца в результате попадания снаряда по одной из позиций. Позже миссия сообщила, что еще два миротворца погибли в результате атаки на их патрульную машину в районе Бани-Хайян.
В МИД рассказали о требованиях к новому генсеку ООН
