В МИД Ливана сообщили о цели переговоров с Израилем

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Прямые переговоры Ливана с Израилем должны отделить вопрос с ситуацией вокруг Ирана от конфликта в Ливане, заявил глава МИД Ливана Юсеф Раджи в ходе телефонного разговора со своим немецким коллегой Йоханом Вадефулем.
"Министр Раджи поблагодарил Берлин за гуманитарную и политическую поддержку и отметил, что Ливан стремится через прямые переговоры с Израилем добиться прекращения огня. Он подчеркнул, что формирование этого процесса фактически закрепило отделение ливанского досье от иранского направления",- говорится в заявлении пресс-службы ливанского ведомства.
Раджи также подтвердил, что только ливанское государство обладает правом вести переговоры от имени страны, что является чётким сигналом о восстановлении принципа национального суверенитета в ливанской дипломатии.
Немецкий министр в свою очередь выразил твердую поддержку усилиям ливанского правительства по укреплению суверенитета и достижению стабильности, подтвердив, что Германия работает над достижением прекращения огня. Он также сообщил Раджи о выделении гуманитарной помощи ливанскому народу в размере 45 миллионов евро.