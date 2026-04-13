В МИД Ливана сообщили о цели переговоров с Израилем

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Прямые переговоры Ливана с Израилем должны отделить вопрос с ситуацией вокруг Ирана от конфликта в Ливане, заявил глава МИД Ливана Юсеф Раджи в ходе телефонного разговора со своим немецким коллегой Йоханом Вадефулем.