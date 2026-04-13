МИД прокомментировал ситуацию с 17-летней россиянкой в Мексике

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мексиканские власти, возможно, не полностью понимают серьезность ситуации с несовершеннолетней россиянкой Кристиной Романовой, удерживаемой в учреждении опеки в Мексике, заявили в МИД РФ.
В середине апреля заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров рассказал РИА Новости, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку РФ Кристину Романову, которую удерживают в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей, и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 года.
"Вынуждены констатировать, что мексиканские власти, как видится из Москвы, в недостаточной степени прониклись пониманием серьёзности сложившейся ситуации, которая может быть оценена в категориях насильственного исчезновения человека", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
Как сообщал ранее Федоров, посольство РФ занимается делом Кристины с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения.
Приемная мать девушки, преподаватель Автономного университета штата Мехико UAEMex Марина Романова ранее заявляла в обращении в соцсетях, что ее дочь была насильно изъята представителями государственной системы защиты семьи штата Мехико (DIFEM) прямо в учебном заведении и впоследствии исчезла. Женщина также выражала опасения, что ее дочь могла стать жертвой преступления, включая торговлю людьми.
Как сообщали мексиканские СМИ, Кристина Романова с 2023 года проживала в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года она была обнаружена в Тихуане и передана под опеку государственных органов.