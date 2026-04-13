Захарова: МИД старается разрешить ситуацию с россиянкой в Мексике

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. МИД РФ и посольство РФ в Мексике прилагают активные усилия для разрешения ситуации с несовершеннолетней россиянкой, которую удерживают в органах опеки в Мексике и не предоставляют к ней консульского доступа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.