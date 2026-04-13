В МИД рассказали о вопросах к Совету мира Трампа

02:18 13.04.2026
Логвинов: все больше вопросов возникает к целям и задачам Совета мира Трампа

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Возникает все больше вопросов к реальным целям и задачам "Совета мира" президента США Дональда Трампа с учетом ситуации на Ближнем Востоке, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
"На этом фоне (деградации ситуации на Ближнем Востоке - ред.) все больше вопросов к реальным целям и задачам "Совета мира", модальностям его практической работы возникает даже у тех стран, которые формально к нему подключились. Многие делегации, к слову, предпочли статус наблюдателей", - сказал Логвинов в беседе с агентством.
Он отметил, что в секторе Газа израильтяне поддерживают боевую активность, при этом существенно ограничили поставки гуманитарной помощи, а на Западном берегу реки Иордан рекордными темпами ведется строительство и расширение израильских поселений, чрезвычайного уровня достигло насилие и экстремизм со стороны поселенцев.
"Несмотря на период важнейших религиозных праздников – окончание Рамадана и Пасху, – нарушается статус и запрещается доступ к Святым местам Иерусалима. Ливан, по словам генерального секретаря ООН, рискует повторить судьбу сектора Газа. Не спадает напряженность и на юге Сирии, включая провинцию Сувейда и Голанские высоты", - указал Логвинов.
