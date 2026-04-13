СМИ: в России аудитория азиатских мессенджеров увеличилась на 60 процентов

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, что связано с поисками альтернативы Telegram, пишет газета "Коммерсант".
Так, турецкий сервис BiP за март увеличил месячную активную аудиторию (MAU) в России на 105%, до 1,68 миллиона уникальных пользователей. Корейский мессенджер KakaoTalk, который в прошлом месяце стал вторым в рейтинге соцсетей в App Store, вырос на 82%, до 436,4 тысячи пользователей. Вырос в России и главный китайский мессенджер WeChat, за март - на 15%, до 1,15 миллиона.
При этом в целом спрос на альтернативные платформы за прошлый квартал вырос на 50%, добавляется в статье.
Но всё же главной заменой заблокированному Telegram стала его отечественная альтернатива - Telega. Она стала самым быстрорастущим мессенджером в России: увеличение на 160%, почти до 7,5 миллиона человек MAU. Однако участники рынка предупреждают, что из-за ее недавнего удаления из App Store сервис может потерять до 35% аудитории, указывает "Коммерсант".
Что же касается самого Telegram, то в целом за квартал его аудитория снизилась незначительно - на 1,5% по отношению к четвертому кварталу 2025 года, и мессенджер сохранил статус лидера среди платформ с MAU в 102 миллиона пользователей, подчёркивается в статье.