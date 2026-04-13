СМИ: в России аудитория азиатских мессенджеров увеличилась на 60 процентов

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Аудитория азиатских мессенджеров в России увеличилась почти на 60%, что связано с поисками альтернативы Telegram, пишет газета "Коммерсант".

"Россияне стали больше использовать азиатские мессенджеры как альтернативу Telegram . В среднем в марте аудитория платформ из Азии увеличилась почти на 60%", - пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные платформы МТС AdTech.

При этом самыми популярными оказались мессенджеры из Китая Турции и Кореи, уточняет издание.

Так, турецкий сервис BiP за март увеличил месячную активную аудиторию (MAU) в России на 105%, до 1,68 миллиона уникальных пользователей. Корейский мессенджер KakaoTalk, который в прошлом месяце стал вторым в рейтинге соцсетей в App Store, вырос на 82%, до 436,4 тысячи пользователей. Вырос в России и главный китайский мессенджер WeChat , за март - на 15%, до 1,15 миллиона.

При этом в целом спрос на альтернативные платформы за прошлый квартал вырос на 50%, добавляется в статье.

Но всё же главной заменой заблокированному Telegram стала его отечественная альтернатива - Telega. Она стала самым быстрорастущим мессенджером в России: увеличение на 160%, почти до 7,5 миллиона человек MAU. Однако участники рынка предупреждают, что из-за ее недавнего удаления из App Store сервис может потерять до 35% аудитории, указывает "Коммерсант".