Мелони назвала слова Трампа о папе Римском недопустимыми - РИА Новости, 13.04.2026
19:51 13.04.2026
Мелони назвала слова Трампа о папе Римском недопустимыми

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 13 апр – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала недопустимыми заявления президента США Дональда Трампа о папе Римском Льве XIV.
"Я считаю слова президента Трампа в адрес Папы неприемлемыми. Папа Римский является главой Католической Церкви, и нормально, и справедливо, что он призывает к миру и осуждает все формы войны", - говорится в заявлении Мелони, которое распространил правительственный Дворец Киджи.
По ее словам, об этом же говорится в ее заявлении, которое пресс-служба руководства Совета министров распространила по случаю отъезда папы Льва в Африку.
"Служение Святого Отца да поспособствует разрешению конфликтов и восстановлению мира как в целом, так и между отдельными странами, следуя пути, проложенному его предшественниками, и окажет поддержку и утешение христианским общинам, с которыми он встретится в поездке", - говорилось в коммюнике.
В ночь на понедельник Трамп обрушился с критикой на папу Римского, заявив, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. По словам Трампа, "Льва не было бы в Ватикане", не будь он в Белом доме.
Папа Лев ранее неоднократно выступал с критикой действий США в Иране. В частности, он называл угрозы США иранскому народу неприемлемыми. В начале апреля после призыва министра войны США Пита Хегсета молиться за военнослужащих он заявил в проповеди, что желание доминировать не соответствует пути Иисуса Христа. В прошлом папа Лев задавался вопросом, имеют ли мужество для исповеди политики-христиане, ответственные за начало вооруженных конфликтов.
В миреСШАИталияАфрикаДональд ТрампПапа РимскийВоенная операция США и Израиля против ИранаДжорджа Мелони
 
 
