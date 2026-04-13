Захарова допустила причастность госструктур Мексики к удержанию россиянки

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Удержание несовершеннолетней россиянки в госучреждениях опеки Мексики при игнорировании международных договоров подталкивает к выводу о вовлечении в нарушения официальных структур страны, заявили в МИД России.
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров рассказал РИА Новости, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку РФ, которую удерживают в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей, и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 года.
"Это серьёзно нарушает международные обязательства страны, включая Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, двустороннюю Консульскую конвенцию 1978 года, Конвенцию ООН о правах ребёнка 1989 года", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
"Удержание несовершеннолетней россиянки в государственных организациях опеки, устойчивое нежелание должностных лиц правоохранительных органов предоставить к ней консульский доступ (в последний раз отказано 10 апреля) подталкивает к выводу о вовлечении в указанные нарушения официальных мексиканских структур", - также отметила Захарова.
Приемная мать девушки, преподаватель Автономного университета штата Мехико UAEMex Марина Романова ранее заявляла в обращении в соцсетях, что ее дочь была насильно изъята представителями государственной системы защиты семьи штата Мехико (DIFEM) прямо в учебном заведении и впоследствии исчезла. Женщина также выражала опасения, что ее дочь могла стать жертвой преступления, включая торговлю людьми.
Как сообщали мексиканские СМИ, девушка с 2023 года проживала в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года она была обнаружена в Тихуане и передана под опеку государственных органов.