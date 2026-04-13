Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 13.04.2026 (обновлено: 14:28 13.04.2026)
Захарова допустила причастность госструктур Мексики к удержанию россиянки

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Удержание несовершеннолетней россиянки в госучреждениях опеки Мексики при игнорировании международных договоров подталкивает к выводу о вовлечении в нарушения официальных структур страны, заявили в МИД России.
Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров рассказал РИА Новости, что мексиканские власти отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку РФ, которую удерживают в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей, и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 года.
"Это серьёзно нарушает международные обязательства страны, включая Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, двустороннюю Консульскую конвенцию 1978 года, Конвенцию ООН о правах ребёнка 1989 года", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
"Удержание несовершеннолетней россиянки в государственных организациях опеки, устойчивое нежелание должностных лиц правоохранительных органов предоставить к ней консульский доступ (в последний раз отказано 10 апреля) подталкивает к выводу о вовлечении в указанные нарушения официальных мексиканских структур", - также отметила Захарова.
Приемная мать девушки, преподаватель Автономного университета штата Мехико UAEMex Марина Романова ранее заявляла в обращении в соцсетях, что ее дочь была насильно изъята представителями государственной системы защиты семьи штата Мехико (DIFEM) прямо в учебном заведении и впоследствии исчезла. Женщина также выражала опасения, что ее дочь могла стать жертвой преступления, включая торговлю людьми.
Как сообщали мексиканские СМИ, девушка с 2023 года проживала в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года она была обнаружена в Тихуане и передана под опеку государственных органов.
В миреРоссияМексикаМария ЗахароваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала