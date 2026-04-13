Медведев вспомнил антиутопию "1984", говоря о решении заблокировать Ормуз

21:04 13.04.2026
Медведев вспомнил антиутопию "1984", говоря о решении США заблокировать Ормуз

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев вспомнил антиутопию "1984", написанную британским писателем Джорджем Оруэллом, комментируя решение США заблокировать Ормузский пролив.
"В то время, как многие страны хотят разблокировать Ормузский пролив, Белый дом решил его блокировать. Блокировка = разблокировка? Злодеи Оруэлла возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, "война - это мир", - написал Медведев в соцсети X на английском языке.
"Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила" - это цитата из антиутопии "1984".
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как американский президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Позднее Трамп объявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил американским ВМС отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
