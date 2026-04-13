Глава Адыгеи провел совещание по благоустройству территории в Майкопе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Адыгеи, секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Мурат Кумпилов провел выездное совещание по вопросам благоустройства и озеленения территории возле Свято-Успенского кафедрального собора в Майкопе, сообщает пресс-служба правительства республики.

Проект благоустройства сквера выбран майкопчанами по итогам Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". За него проголосовали около 17 тысяч горожан.

Работы здесь уже начались и будут проведены до конца текущего года. Всего планируется уложить 12 тысяч квадратных метров плитки и обустроить 26 тысяч квадратных метров газонов. На эти цели выделено 187 миллионов рублей.

Глава Адыгеи поручил провести работы так, чтобы обновленный сквер органично вписывался в облик республиканской столицы, учитывая статус территории возле храма и центральной части города.

"Мы говорим о центре города, о знаковом месте для Майкопа. Здесь завершается строительство кафедрального собора. Важно создать красоту не только внутри храма, но и вокруг него. Для этого необходимо все продумать до мелочей – от озеленения до инженерных решений. Пространство должно быть современным, комфортным и достойным жителей и гостей республиканской столицы. В результате в городе появится еще один уютный зеленый уголок – место для духовного обогащения, отдыха и доброго общения", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.

В ходе совещания поставлена задача предусмотреть площадку возле храмового комплекса, место для церковной лавки. Отдельно обсуждались вопросы проведения инженерных коммуникаций, строительства санитарного помещения, отведения места для парковки автомобилей. Особое внимание уделено вопросам озеленения территории. Кумпилов указал на необходимость подобрать растения, устойчивые к климатическим условиям, и предусмотреть современную систему автополива. Это позволит поддерживать ухоженный вид пространства круглый год. Такая же задача стоит при высадке молодых саженцев в разных микрорайонах города.

В целом по поручению главы республики реализуется комплекс мероприятий по преображению города. Это касается ремонта дорог и тротуаров, общественных территорий. Также в центральной части города будет продолжена работа по ремонту памятников истории и развитию туристической привлекательности Майкопа. При работе над проектами Кумпилов поручил предусмотреть использование новых технологий, интересных архитектурных решений, чтобы впоследствии создать комфортные территории для отдыха с современным дизайном.