В Max опровергли сообщения о доступе к расшифровке разговоров

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все разговоры в Max зашифрованы, а данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в центре безопасности нацмессенджера.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

« "Публикации о том, что Max якобы имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей - фейк. Все разговоры в Max зашифрованы, данные пользователей надежно защищены", - сообщили там.

Отмечается, что использование ИИ-инструментов для звонков в Max направлено исключительно на повышение качества звонков. Инструмент работает обезличено и не имеет доступа к звонкам пользователей.