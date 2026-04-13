В Max опровергли сообщения о доступе к расшифровке разговоров - РИА Новости, 13.04.2026
13:41 13.04.2026
В Max опровергли сообщения о доступе к расшифровке разговоров

В Max опровергли сообщения о доступе к расшифровке разговоров пользователей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все разговоры в Max зашифрованы, а данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в центре безопасности нацмессенджера.
"Публикации о том, что Max якобы имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей - фейк. Все разговоры в Max зашифрованы, данные пользователей надежно защищены", - сообщили там.
Отмечается, что использование ИИ-инструментов для звонков в Max направлено исключительно на повышение качества звонков. Инструмент работает обезличено и не имеет доступа к звонкам пользователей.
"Технологии звонков в Max используют машинное обучение для анализа условий связи и автоматической подстройки параметров звонка. Так система понимает, когда качество падает ниже критического уровня, чтобы переключить сервер или кодек", - пояснили специалисты.
