В Max опровергли сообщения о доступе к расшифровке разговоров

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Все разговоры в Max зашифрованы, а данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в центре безопасности нацмессенджера.
"Публикации о том, что Max якобы имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей - фейк. Все разговоры в Max зашифрованы, данные пользователей надежно защищены", - сообщили там.
Отмечается, что использование ИИ-инструментов для звонков в Max направлено исключительно на повышение качества звонков. Инструмент работает обезличено и не имеет доступа к звонкам пользователей.
"Технологии звонков в Max используют машинное обучение для анализа условий связи и автоматической подстройки параметров звонка. Так система понимает, когда качество падает ниже критического уровня, чтобы переключить сервер или кодек", - пояснили специалисты.
Глава VK объяснил, откуда взялось название MAX
8 апреля, 17:13