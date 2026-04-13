В лице Орбана правительство Чехии теряет союзника, заявил глава МИД Чехии

ПРАГА, 13 апр – РИА Новости. В лице венгерского премьера Виктора Орбана правительство Чехии теряет союзника, заявил в связи с поражением партии Орбана на воскресных выборах в парламент Венгрии глава чешского МИД Петр Мацинка, слова которого приводит в понедельник портал Novinky.
"Виктор Орбан, безусловно, является союзником, которого теряет наше правительство", - сказал Мацинка. При этом он добавил, что Чешская Республика хочет поддерживать отношения выше стандартного уровня и с будущим правительством выигравшего выборы в Венгрии лидера движения "Тиса" Петера Мадьяра, и будет также искать другие союзы в рамках ЕС.
Как отмечает портал Novinky, Мацинка был большим сторонником Орбана, обозначив это и на венгерских выборах. Около двух недель назад в Будапеште он лично поддержал венгерского премьер-министра, сравнив его при этом с Микеланджело Буонарроти. Как отметил Мацинка, такие люди по статистике рождаются один раз в 500 лет.
В понедельник Петера Мадьяра и его движение "Тиса" поздравили с победой на парламентских выборах чешский премьер Андрей Бабиш и президент республики Петр Павел. При этом Павел высоко оценил оперативное признание Орбаном поражения на выборах своей партии "Фидес".
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Премьер Чехии поддержал Орбана перед парламентскими выборами
