13:31 13.04.2026
В лице Орбана правительство Чехии теряет союзника, заявил глава МИД Чехии

Карлов мост в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 13 апр – РИА Новости. В лице венгерского премьера Виктора Орбана правительство Чехии теряет союзника, заявил в связи с поражением партии Орбана на воскресных выборах в парламент Венгрии глава чешского МИД Петр Мацинка, слова которого приводит в понедельник портал Novinky.
"Виктор Орбан, безусловно, является союзником, которого теряет наше правительство", - сказал Мацинка. При этом он добавил, что Чешская Республика хочет поддерживать отношения выше стандартного уровня и с будущим правительством выигравшего выборы в Венгрии лидера движения "Тиса" Петера Мадьяра, и будет также искать другие союзы в рамках ЕС.
Как отмечает портал Novinky, Мацинка был большим сторонником Орбана, обозначив это и на венгерских выборах. Около двух недель назад в Будапеште он лично поддержал венгерского премьер-министра, сравнив его при этом с Микеланджело Буонарроти. Как отметил Мацинка, такие люди по статистике рождаются один раз в 500 лет.
В понедельник Петера Мадьяра и его движение "Тиса" поздравили с победой на парламентских выборах чешский премьер Андрей Бабиш и президент республики Петр Павел. При этом Павел высоко оценил оперативное признание Орбаном поражения на выборах своей партии "Фидес".
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
