Маск считает, что организация Сороса взяла власть в Венгрии

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, комментируя сообщение венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса о результатах парламентских выборов в Венгрии, заявил, что его фонды взяли власть в этой стране.
Ранее Сорос, говоря о венгерских парламентских выборах, на которых оппозиционная партия "Тиса" после подсчета 98,79% голосов лидирует и получает 138 мест из 199, заявил, что народ Венгрии якобы "вернул себе свою страну". При этом деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявлял, что за антиправительственными протестами в США стоит Сорос и другие леворадикальные "сумасшедшие".
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
