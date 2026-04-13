Мальчик Алеша, встречавший бойцов под Белгородом, хранит подарки солдат
10:11 13.04.2026
Мальчик Алеша, встречавший бойцов под Белгородом, хранит подарки солдат

БЕЛГОРОД, 13 апр - РИА Новости. Мальчик Алеша, который приветствовал российских солдат в 2022 году в Белгородской области, хранит памятные вещи от солдат, ушедших на боевые задания, рассказала РИА Новости его мама Юлия.
В 2022 году первоклассник Алеша каждый день выбегал на дорогу в своем селе Веселая Лопань в Белгородской области, чтобы отдать воинское приветствие бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Мальчик выходил в военной каске своего дедушки, потом он заменил ее на шлемофон, который ему подарил проезжавший мимо танкист. Видео с мальчиком, бегущим встречать военных, тогда выложила в интернет мамина подруга.
Двенадцатого апреля Алеше исполнилось 12 лет. Он по-прежнему учится в сельской школе в Белгородской области, в свободное время занимается плаванием и уже год самостоятельно учится играть на гитаре. Мальчик мечтает стать военным: сначала он хотел поступать в десантное училище, а затем стал больше задумываться об артиллерийском направлении.
"Он не воспринимает это как славу, ничего не поменялось. Он как был открытым, добрым, веселым ребенком, таким и остался. В его жизни вообще абсолютно ничего не поменялось", - рассказала мама мальчика.
Алеша хранит в чемоданчике все памятные вещи, оставленные ему военнослужащими перед боевыми заданиями, - в нем звезды с погон, пуговицы, кокарды, тельняшки.
«
"Он достает эти вещи (подарки от бойцов, - ред.), сидит, вспоминает и часто плачет. Он этих людей даже не знал, но между ними возникла какая-то особая связь. Когда я за ним наблюдаю, эти моменты для меня одновременно и тяжелые, но, с другой стороны, я вижу в нем сострадание, сопереживание, вот эту самую человечность. И они очень запоминающиеся. А для него запоминающееся - это те ребята, которые приезжали, которые его обнимали, крутили, катали, как братишку", - рассказала мама мальчика.
Семья помогает участникам СВО - лепит для них пельмени, вареники и котлеты, а также собирает гуманитарную помощь, в том числе стройматериалы и продукты. Алеша нередко ездит вместе с матерью к солдатам, берет с собой гитару и играет для них. Подаренный военными шлем танкиста не лежит без дела - мальчик надевает его в каждой поездке к бойцам.
