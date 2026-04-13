Власти Малайзии утверждают, что задержали два танкера с россиянами на борту

ДЖАКАРТА, 13 апр — РИА Новости. Власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива у острова Пенанг, среди членов экипажа есть россияне, утверждают в морской службе страны.

MMEA , инцидент произошел 11 апреля в районе Баган-Аджам. Проверку провели после появления разведданных о подозрительной активности судов. Всего задержали 22 члена экипажа: граждан Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и По данным, инцидент произошел 11 апреля в районе Баган-Аджам. Проверку провели после появления разведданных о подозрительной активности судов. Всего задержали 22 члена экипажа: граждан Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии

"Инспекция показала, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти с судна на судно без разрешения", — заявил директор MMEA штата Пенанг Мухаммад Суффи Мохд Рамли.

Он утверждает, что речь идет примерно о 700 тысячах литров дизельного топлива стандарта Euro 5 . Общий объем изъятого топлива оценивается примерно в 800 тысяч литров на сумму около 5,43 миллиона ринггитов .