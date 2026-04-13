Власти Малайзии утверждают, что задержали два танкера с россиянами на борту - РИА Новости, 13.04.2026
07:01 13.04.2026 (обновлено: 09:12 13.04.2026)
Власти Малайзии утверждают, что задержали два танкера с россиянами на борту

В Малайзии два танкера с россиянами заподозрили в незаконной перегрузке топлива

© AP Photo / Joshua Paul — Танкер у берегов Малайзии
Танкер у берегов Малайзии - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© AP Photo / Joshua Paul
Танкер у берегов Малайзии. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 13 апр — РИА Новости. Власти Малайзии задержали два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива у острова Пенанг, среди членов экипажа есть россияне, утверждают в морской службе страны.
По данным MMEA, инцидент произошел 11 апреля в районе Баган-Аджам. Проверку провели после появления разведданных о подозрительной активности судов. Всего задержали 22 члена экипажа: граждан Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.
"Инспекция показала, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти с судна на судно без разрешения", — заявил директор MMEA штата Пенанг Мухаммад Суффи Мохд Рамли.
Он утверждает, что речь идет примерно о 700 тысячах литров дизельного топлива стандарта Euro 5. Общий объем изъятого топлива оценивается примерно в 800 тысяч литров на сумму около 5,43 миллиона ринггитов.
Власти не уточнили происхождение танкеров, топлива и его предполагаемое назначение.
