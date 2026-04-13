СК сообщил подробности о махинациях трейдеров на Московской бирже

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Махинации на бирже сотрудники компании PFL Advisors совершали после публикаций о привлекательности ценных бумаг в трех подконтрольных Telegram-каналах, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Установлено, что в 2023-2024 годах трейдеры компании PFL Advisors и иные лица в нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком систематически совершали на Московской бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.
По данным следствия, соучастники "использовали стратегию "Pump&Dump", воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене".
"Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им Telegram-каналах "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ", - сказала Петренко.
