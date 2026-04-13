Мадьяр заявил, что не собирается звонить Трампу

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что не собирается звонить президенту США Дональду Трампу, но готов к сотрудничеству.

Он также вспомнил, что во время визита в Будапешт вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что США готовы к сотрудничеству с любым правительством Венгрии.