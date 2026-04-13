Мадьяр заявил, что не собирается звонить Трампу

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что не собирается звонить президенту США Дональду Трампу, но готов к сотрудничеству.
"Сам я звонить Дональду Трампу не буду, но, если это сделают он или его администрация, мы готовы к сотрудничеству", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
Он также вспомнил, что во время визита в Будапешт вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что США готовы к сотрудничеству с любым правительством Венгрии.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.