Мадьяр пообещал приостановить вещание государственных СМИ в Венгрии

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава венгерской побеждающей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что одним из первых шагов нового правительства станет приостановка работы новостных служб государственных СМИ для якобы восстановления их независимости.
"Одной из первых мер нового правительства будет приостановка работы новостной службы государственных СМИ, до тех пор, пока мы не сможем обеспечить условия для объективного, беспристрастного освещения событий", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
По словам политика, он намерен добиться стандартов работы СМИ "на уровне британской телерадиовещательной корпорации BBC или выше".
При этом сама BBC неоднократно обвинялась в финансовой зависимости от британского правительства и спецслужб. Еще в 2022 году МИД РФ сообщал об утечке секретных документов, в которых раскрывалась схема участия фонда BBC Media Action в тайных программах британского МИД, направленных на ослабление России.