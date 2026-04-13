Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:35 13.04.2026
Мадьяр пообещал приостановить вещание государственных СМИ в Венгрии

© REUTERS / Marton MonusЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава венгерской побеждающей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что одним из первых шагов нового правительства станет приостановка работы новостных служб государственных СМИ для якобы восстановления их независимости.
"Одной из первых мер нового правительства будет приостановка работы новостной службы государственных СМИ, до тех пор, пока мы не сможем обеспечить условия для объективного, беспристрастного освещения событий", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
По словам политика, он намерен добиться стандартов работы СМИ "на уровне британской телерадиовещательной корпорации BBC или выше".
При этом сама BBC неоднократно обвинялась в финансовой зависимости от британского правительства и спецслужб. Еще в 2022 году МИД РФ сообщал об утечке секретных документов, в которых раскрывалась схема участия фонда BBC Media Action в тайных программах британского МИД, направленных на ослабление России.
Мадьяр заявил, что ответит на звонок Путина, если он позвонит
Вчера, 17:40
 
В миреПетер МадьярВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала