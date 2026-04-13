Мадьяр хочет запретить занимать пост премьера больше двух сроков - РИА Новости, 13.04.2026
17:41 13.04.2026
Мадьяр хочет запретить занимать пост премьера больше двух сроков

© AP Photo / Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что планирует внести в конституцию Венгрии изменения, которые не позволят занимать пост премьер-министра больше двух сроков.
"Мы внесем поправки в конституцию и установим, что в Венгрии в будущем любой человек сможет занимать пост премьер-министра только два срока, то есть восемь лет", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
