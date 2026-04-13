Мадьяр хочет запретить занимать пост премьера больше двух сроков

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что планирует внести в конституцию Венгрии изменения, которые не позволят занимать пост премьер-министра больше двух сроков.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.