Рейтинг@Mail.ru
Мадьяр заявил, что намерен улучшить отношения с соседями, включая Украину
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 13.04.2026
Мадьяр заявил, что намерен улучшить отношения с соседями, включая Украину

© AP Photo / Denes Erdos — Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил в понедельник, что намерен стремиться к улучшению отношений с соседними странами, включая Украину.
"Наш главный интерес - поддерживать хорошие отношения со странами вокруг нас, решать открытые спорные вопросы. Это относится к Украине, но также и к Словакии, и к Сербии, и я уверен, что есть открытые вопросы и с Австрией, даже если они не такие чувствительные, как, скажем, с Украиной или Словакией... Я буду стремиться к урегулированию наших отношений со всеми соседними странами", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Венгрия должна быть исключена из участия в кредите ЕС Киеву, заявил Мадьяр
Вчера, 16:55
 
В миреУкраинаВенгрияСловакияВиктор ОрбанПетер Мадьяр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала