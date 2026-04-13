Мадьяр заявил, что намерен улучшить отношения с соседями, включая Украину

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил в понедельник, что намерен стремиться к улучшению отношений с соседними странами, включая Украину.
"Наш главный интерес - поддерживать хорошие отношения со странами вокруг нас, решать открытые спорные вопросы. Это относится к Украине, но также и к Словакии, и к Сербии, и я уверен, что есть открытые вопросы и с Австрией, даже если они не такие чувствительные, как, скажем, с Украиной или Словакией... Я буду стремиться к урегулированию наших отношений со всеми соседними странами", - сказал Мадьяр на пресс-конференции для международной прессы.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.