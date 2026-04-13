Венгрия должна быть исключена из участия в кредите ЕС Киеву, заявил Мадьяр
16:55 13.04.2026 (обновлено: 18:55 13.04.2026)
Венгрия должна быть исключена из участия в кредите ЕС Киеву, заявил Мадьяр

© AP Photo / Denes Erdos — Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
БУДАПЕШТ, 13 апр — РИА Новости. Будапешт не должен участвовать в предоставлении кредита Киеву, заявил глава партии "Тиса" Петер Мадьяр на пресс-конференции после победы на выборах.
"В декабре на заседании Совета ЕС Виктор Орбан решил, что Венгрия, а возможно, и Словакия, и Чехия не будут участвовать в этом кредите на 90 миллиардов евро, то есть он не распространяется на наши страны. Так это было принято. Я не совсем понимаю, я обсужу с европейскими лидерами, почему нужно снова поднимать этот вопрос. Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого", — сказал он.

Политик добавил, что также не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз.
"Я думаю, что этого не произойдет в ближайшем будущем и в следующие десять лет", — отметил Мадьяр.
Кроме того, он выразил надежду на снятие антироссийских санкций ЕС после завершения конфликта на Украине.
"Мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене, потому что, поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы", — пояснил глава партии "Тиса".

Мадьяр добавил, что Венгрия сделает все для диверсификации поставок энергоносителей, но это не означает отказа от импорта из России. Он также допустил расторжение некоторых соглашений по АЭС "Пакш-2" или улучшение финансовых условий.
Вместе с тем Мадьяр заявил, что возьмет трубку, если позвонит президент Владимир Путин, но сам этого делать не будет.
Накануне в Венгрии прошли выборы в парламент на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства Виктора Орбана остаться у власти.
В конце февраля Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба": Будапешт посчитал это политическим шантажом перед выборами.
Парламентские выборы в Венгрии
Выборы в Национальное собрание Венгрии (парламент) проводятся в апреле или мае на четвертый год после предыдущих.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать во время парламентских выборов в Будапеште, Венгрия

Выборы в Национальное собрание Венгрии (парламент) проводятся в апреле или мае на четвертый год после предыдущих.

Места в законодательном органе распределят двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам.

Правом голоса обладают более восьми миллионов граждан внутри страны и за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать пять процентов голосов по партийному списку.

В выборах участвуют: "Фидес" действующего премьера, оппозиционная "Тиса", крайне правая партия "Наша Родина", левая "Демократическая коалиция" и сатирическая Партия двухвостой собаки.

Голосование проходит на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии "Фидес" остаться у власти.

Ее основным конкурентом считают возглавляемую Петером Мадьяром партию "Тиса". Она нацелена на тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.

Нынешние власти страны также считают, что эта политическая сила одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.

На фоне такой острой политической борьбы явка на выборах значительно превысила показатели прошлого голосования.

