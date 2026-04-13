Мадьяр надеется на снятие санкций ЕС с России после украинского конфликта

БУДАПЕШТ, 13 апр - РИА Новости. Глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что надеется на снятие санкций ЕС с России после завершения конфликта на Украине.
"Я могу сказать, что как только эта война закончится, и мы очень надеемся, что переговоры приведут к результату... в тот момент Европа снимет санкции, потому что мы здесь, рядом с Россией, и Европа не заинтересована в приобретении сырья по завышенной цене, потому что, поступая так, мы только вредим конкурентоспособности Европы", - сказал Мадьяр, выступая на пресс-конференции для международной прессы.