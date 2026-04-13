На Украине неожиданно отреагировали на победу Мадьяра в Венгрии
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 13.04.2026 (обновлено: 15:05 13.04.2026)
На Украине неожиданно отреагировали на победу Мадьяра в Венгрии

Победа Мадьяра не принесет большой выгоды Украине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Победа партии Петера Мадьяра "Тиса" на выборах в Венгрии не принесет большой выгоды Украине, пишет "Страна.ua".

"Если продлится блокада Ормузского пролива и связанный с этим ценовой шок на топливном рынке, то под большим вопросом окажется как выдача кредита в 90 миллиардов (евро. — Прим. ред.), так и новые санкции против России", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в Европе будут все чаще поднимать вопрос о том, чтобы возобновить закупку российских энергоносителей. И по тем же причинам может увеличиться число тех, кто выступает против предоставления Киеву крупной финансовой помощи с учетом резкого ухудшения экономической ситуации в самой Европе.

Кроме того, поражение союзника на выборах в Венгрии может еще более усилить раздражение президента США Дональда Трампа в отношении Европы и вызвать новый поток угроз относительно выхода из НАТО и сворачивания американского военного присутствия на континенте. И чем больше будет обостряться это противостояние, тем выше вероятность, что это напрямую коснется и поддержки Украины — в плане сворачивания поставок американского оружия и разведданных, пишет издание.

Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.
После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Виктор Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
