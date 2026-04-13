Оппонент Орбана Мадьяр выступил с заявлением о Путине

© AP Photo / Denes Erdos Петер Мадьяр беседует со СМИ после закрытия избирательных участков в Будапеште

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Будапешт будет вести диалог с президентом Владимиром Путиным вне зависимости от смены правительства, заявил Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса", набирающей большинство на парламентских выборах.

"Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится", — отметил он в интервью газете Népszava

Политик уточнил, что не собирается контактировать с Москвой в дружеском ключе. При этом он подчеркнул, что не желает представлять интересы Киева в этом диалоге.

"Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии", — пояснил Мадьяр.

Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства Виктора Орбана остаться у власти.

После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест из 199. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.

Мадьяр и его партия "Тиса" нацелены на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО . Нынешние власти страны считают, что новое правительство одобрит финансирование Украины и ее ускоренное вступление в Евросоюз.

В конце февраля Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций ЕС и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба": Будапешт посчитал это политическим шантажом перед выборами.