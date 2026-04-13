Лукашенко поздравил партию "Тиса" с победой на выборах в Венгрии

МИНСК, 13 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщило агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава государства выразил надежду, что сильный голос Венгрии на международной арене будет и в дальнейшем звучать в духе прагматизма, устремленности на поддержание всеобщей безопасности, уважения ко всем народам, говорится в сообщении.
"Убежден, традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые сложились за многие годы между Минском и Будапештом, должны продолжаться", - подчеркнул президент.
Лукашенко пожелал Петеру Мадьяру доброго здоровья и успехов, сообщило агентство.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.