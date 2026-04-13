Лукашенко поздравил партию "Тиса" с победой на выборах в Венгрии
14:07 13.04.2026 (обновлено: 14:17 13.04.2026)
Лукашенко поздравил партию "Тиса" с победой на выборах в Венгрии

БелТА: Лукашенко поздравил Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии

МИНСК, 13 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя партии "Тиса" Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сообщило агентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава государства выразил надежду, что сильный голос Венгрии на международной арене будет и в дальнейшем звучать в духе прагматизма, устремленности на поддержание всеобщей безопасности, уважения ко всем народам, говорится в сообщении.
Мэр Днепропетровска выступил с призывом после победы Мадьяра в Венгрии
Вчера, 11:55
"Убежден, традиции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, которые сложились за многие годы между Минском и Будапештом, должны продолжаться", - подчеркнул президент.
Лукашенко пожелал Петеру Мадьяру доброго здоровья и успехов, сообщило агентство.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
Песков: итоги выборов в Венгрии не повлияют на ситуацию вокруг Украины
Вчера, 12:59
 
В миреВенгрияБелоруссияБудапештПетер МадьярАлександр ЛукашенкоВиктор ОрбанПарламентские выборы в Венгрии
 
 
