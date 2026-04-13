Рейтинг@Mail.ru
Минздрав Ливана сообщил о 34 погибших и 174 раненых после ударов Израиля - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 13.04.2026 (обновлено: 18:52 13.04.2026)
Минздрав Ливана сообщил о 34 погибших и 174 раненых после ударов Израиля

© REUTERS / Florion Goga — Израильская военная техника недалеко от израильско-ливанской границы
Израильская военная техника недалеко от израильско-ливанской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана с начала дня понедельника стали 34 человека, 174 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"С начала понедельника, 13 апреля, в результате израильских ударов погибли 34 человека, 174 получили ранения", - написано в заявлении.
Таким образом с начала эскалации конфликта, с 2 марта, число жертв достигло 2089 человек, ранены 6762 граждан.
В миреЛиванИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала