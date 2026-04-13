© REUTERS / Florion Goga Израильская военная техника недалеко от израильско-ливанской границы

Минздрав Ливана сообщил о 34 погибших и 174 раненых после ударов Израиля

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана с начала дня понедельника стали 34 человека, 174 получили ранения, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.

