В "Хезболле" не исключили смены ливанского правительства

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Ливанское правительство может смениться под давлением народных масс, которые поддерживают движение "Хезболлах" в борьбе против Израиля, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.
"Сегодня мы переживаем спонтанные протесты, которые выражают общественное мнение. Да, мы ожидаем всего. Мы ожидаем, что правительство своей политикой и своими позициями загонит себя в серьезный тупик, который приведет к его падению народным и мирным путем", - сказал Комати.
Отвечая на вопрос, могут ли настроения на улице привести к более массовым акциям с целью смены правительства в Ливане, политик отметил, что "все варианты возможны". По его словам, проблема заключается в том, что правительство не уважает политику "Хезболлах" и политику сопротивления, которое на протяжении 15 месяцев проявляло терпение и выдерживало агрессию ради того, чтобы государство выполнило свои обязанности и довело Ливан до освобождения от израильского присутствия.
"Оно не оценило терпение сопротивления и вместо того, чтобы сотрудничать с сопротивлением в этом направлении, оно прибегнуло к решениям против него. Пытается разоружить его, ограничить и душить. Именно это сегодня приводит к спонтанным протестам. Если сегодня мы дошли до этого масштаба, запала и гнева масс против решений государства и власти, то что будет, если начнутся организованные митинги?" - добавил Комати.
