В "Хезболле" не исключили смены ливанского правительства

"Сегодня мы переживаем спонтанные протесты, которые выражают общественное мнение. Да, мы ожидаем всего. Мы ожидаем, что правительство своей политикой и своими позициями загонит себя в серьезный тупик, который приведет к его падению народным и мирным путем", - сказал Комати.

"Оно не оценило терпение сопротивления и вместо того, чтобы сотрудничать с сопротивлением в этом направлении, оно прибегнуло к решениям против него. Пытается разоружить его, ограничить и душить. Именно это сегодня приводит к спонтанным протестам. Если сегодня мы дошли до этого масштаба, запала и гнева масс против решений государства и власти, то что будет, если начнутся организованные митинги?" - добавил Комати.