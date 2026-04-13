В "Хезболле" заявили, что позиция правительства Ливана приведет к расколу

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Позиция ливанского правительства против движения "Хезболлах" может привести к расколу внутри страны и повергнуть Ливан в хаос, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.