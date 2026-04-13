В "Хезболле" заявили, что позиция правительства Ливана приведет к расколу

БЕЙРУТ, 13 апр - РИА Новости. Позиция ливанского правительства против движения "Хезболлах" может привести к расколу внутри страны и повергнуть Ливан в хаос, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы политического совета "Хезболлах" Махмуд Комати.
"Мы по-прежнему терпим ошибки этого правительства. Но если оно продолжит придерживаться той же политики, то мы ожидаем, что оно приведет страну к хаосу, внутреннему расколу и положению, последствиям которого не позавидуешь. Особенно включая то, что мы видим сегодня: общественный подъем, который критикует государство, правительство и его курс на подчинение США и Израилю", - сказал Комати.
Собеседник агентства, отвечая на вопрос, каковы сегодня отношения между движением и ливанским правительством, пояснил, что "Хезболлах" продолжает входить в состав правительства и участвовать в нем, и это участие в правительстве вызвано сохранением минимального уровня стабильности в стране в текущей ситуации. Однако правительство, по его словам, все больше и больше подчиняется американскому диктату и израильским интересам.
"И правительство все чаще и чаще принимает решения против сопротивления. В то время как именно сопротивление защищает Ливан и его суверенитет ради его освобождения, что, естественно, категорически отвергается правительством", - добавил Комати.
ЦАХАЛ не сможет разоружить "Хезболлу", пишут израильские СМИ
3 апреля, 13:05