ГП просит лишить права нотариальной деятельности жену экс-судьи Чернова

15:52 13.04.2026
ГП просит лишить права нотариальной деятельности главу палаты Кубани Чернову

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Генпрокуратура просит суд лишить права нотариальной деятельности президента Нотариальной палаты Краснодарского края Галину Чернову - жену бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием искового заявления.
"Генпрокуратура просит лишить права нотариальной деятельности Чернову Галину Тимофеевну", - сказал собеседник агентства.
Бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Суд оштрафовал экс-замминистра обороны Попова на 85 миллионов рублей
10 апреля, 15:32
Как до этого сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, Чернов, предположительно, через супругу изготавливал фиктивные доверенности, чтобы скрыть недвижимое имущество.
Ранее в Октябрьский районный суд Краснодара поступил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества членов семьи экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и других лиц.
Ответчиками по делу выступают супруга Александра Чернова - Галина Чернова и его дочь Анастасия Шепель, а также Акоп Депонян, Елена Рязанская, Лариса Серикова, Геннадий Сидоренко. В качестве третьих лиц привлечены нотариус Екатерина Ламейкина и Нотариальная палата Краснодарского края.
Судья Елена Хахалева - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Суд наложил арест на имущество краснодарской экс-судьи Хахалевой
8 апреля, 17:47
Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционной проверки в отношении четырех судей, включая Шепель. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, дочь Чернова Анастасия Шепель могла быть замешана в коррупционных схемах своего отца.
Красногорский суд Московской области в августе прошлого года обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову и его близким. Стоимость имущества превышает 13 миллиардов рублей. Апелляция и кассация поддержали это решение.
В суде было установлено, что Чернов, занимая пост председателя Краснодарского краевого суда с 1994 по 2019 годы, не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней, указывало ведомство. На заработанные таким образом деньги он приобретал высоколиквидные объекты недвижимости для извлечения прибыли.
Суд - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Суд принял иск об изъятии имущества ростовского экс-губернатора Чуба
9 апреля, 02:16
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКраснодарАлександр ЧерновИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
