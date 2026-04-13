Пушилин рассказал об ожесточенных боях в Красном Лимане

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В северо-восточной и восточной частях Красного Лимана идут ожесточенные бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В самом Красном Лимане идут ожесточенные бои, в северо-восточной и восточной частях самого населенного пункта", - заявил Пушилин ИС "Вести".
В середине марта начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что более половины Красного Лимана в ДНР находится под контролем российской группировки войск "Запад".
22 июня 2022, 17:18