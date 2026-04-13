Лихачев надеется, что власти Венгрии будут действовать в интересах народа

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Росатом", рассматривая перспективы строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" с участием РФ, исходит из того, что новое венгерское правительство будет действовать в интересах своего народа, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.