Лихачев надеется, что власти Венгрии будут действовать в интересах народа - РИА Новости, 13.04.2026
19:58 13.04.2026 (обновлено: 20:43 13.04.2026)
Лихачев надеется, что власти Венгрии будут действовать в интересах народа

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАлексей Лихачев
Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Росатом", рассматривая перспективы строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" с участием РФ, исходит из того, что новое венгерское правительство будет действовать в интересах своего народа, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Глава побеждающей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил в понедельник, что все соглашения, касающиеся проекта АЭС "Пакш-2", будут проанализированы и при необходимости часть из них расторгнут.
"Конечно, исходим их того, что новое правительство Петера Мадьяра будет в первую очередь провенгерским и будет исходить из интересов венгерского народа, в том числе и в части реализуемых проектов. Проект "Пакш" - предмет многодесятилетнего сотрудничества между нашей страной и Венгрией", - сказал Лихачев автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Глава "Росатома" напомнил, что Мадьяр работал в правительстве нынешнего премьера страны Виктора Орбана и знает, как рождался и развивался проект АЭС "Пакш-2". По словам Лихачева, строительство двух новых энергоблоков большой мощности на "Пакше" находится "в очень продвинутой стадии", и "Росатом" испытывает "умеренный оптимизм" по поводу перспектив развития атомной энергетики в Венгрии.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
