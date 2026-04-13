Лихачев рассказал о переговорах "Росатома" с Индонезией по плавучей АЭС

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Росатом" с Индонезией в наиболее продвинутой стадии ведут переговоры по строительству плавучих АЭС, сообщил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Пока в наиболее продвинутой стадии переговоры по плавучим атомным электростанциям, хотя в плане развития страны правительство (Индонезии) поставило цифру в 7 ГВт атомной мощности к 2040 году... мы соответствующие решения на стол уже положили", - сказал Лихачев в комментарии Первому каналу.