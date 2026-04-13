Россия готова строить отношения с венгерским правительством, заявил Лавров

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия готова выстраивать отношения с правительством Венгрии, которое будет сформировано по итогам прошедших выборов в стране, все будет зависеть от понимания новыми властями венгерских национальных интересов интересов, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест. В понедельник Мадьяр заявил о готовности к прагматичному сотрудничеству с Россией.
Он подчеркнул, что Москва будет смотреть на конкретные дела и готова выстраивать с любой страной равноправные и взаимовыгодные отношения на основе поиска баланса интересов.